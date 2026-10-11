El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha informado sobre la próxima llegada de dos ondas tropicales al territorio venezolano, las cuales se desplazarán por el país entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, según los reportes de vigilancia meteorológica.
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Inameh: Dos nuevas ondas tropicales llegarán al país esta semana
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Con información de Inameh
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