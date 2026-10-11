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Inameh: Dos nuevas ondas tropicales llegarán al país esta semana

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha informado sobre la próxima llegada de dos ondas tropicales al territorio venezolano, las cuales se desplazarán por el país entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, según los reportes de vigilancia meteorológica.

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De acuerdo con el análisis técnico del organismo, la onda tropical número 56 se encuentra actualmente en tránsito por el Atlántico central, estimándose su entrada por la Guayana Esequiba entre el 13 y el 14 de octubre. Posteriormente, la onda número 57 sigue una trayectoria similar y se espera que impacte la zona oriental del país durante el fin de semana, específicamente entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

Inameh prevé la llegada de dos ondas tropicales a Venezuela entre el 13 y el 18 de octubre

Se anticipa un incremento progresivo de la nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional, afectando especialmente a la región capital, la Guayana Esequiba, el nororiente, la zona central, los Llanos occidentales, la región andina y el estado Zulia.

Este aviso preventivo surge tras las fuertes lluvias registradas el sábado 10 de octubre en la Gran Caracas, evento que derivó en anegaciones viales, problemas en los sistemas de drenaje, caída de árboles en sectores como la avenida Panteón, la carretera Panamericana, San Pedro y Coche, además de daños estructurales por socavamiento en las cercanías del Paseo Los Ilustres.

Con información de Inameh

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