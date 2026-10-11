Recientemente arribaron al país los primeros equipos de perforación profunda y unidades de mantenimiento técnico, marcando el comienzo formal de la etapa operativa del acuerdo energético establecido entre la industria petrolera nacional y sus aliados estadounidenses.
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Llega maquinaria pesada a Venezuela: Arranca plan para reactivar la producción petrolera
Modernización tecnológica busca rescatar la operatividad en los campos de extracción
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