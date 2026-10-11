Llega maquinaria pesada a Venezuela: Arranca plan para reactivar la producción petrolera

La incorporación de este nuevo parque tecnológico representa un paso concreto desde los compromisos diplomáticos hacia la ejecución en campo, bajo una estrategia diseñada para elevar paulatinamente la producción de hidrocarburos en el territorio nacional.

De acuerdo con informes técnicos, la Fase 1 del proyecto contempla hitos clave de despliegue en las zonas de extracción más importantes:

Perforación profunda: Se han recibido dos taladros de alta potencia, con una capacidad de 1.500 caballos de fuerza (HP), destinados a pozos estratégicos de crudo liviano y mediano.

Se han recibido dos taladros de alta potencia, con una capacidad de 1.500 caballos de fuerza (HP), destinados a pozos estratégicos de crudo liviano y mediano. Adecuación en el occidente: Ya se encuentran en el país 11 unidades modelo 550, especializadas en labores de workover o reacondicionamiento, las cuales atraviesan actualmente un proceso de inspección y certificación técnica antes de ser movilizadas a los yacimientos occidentales.

Ya se encuentran en el país 11 unidades modelo 550, especializadas en labores de workover o reacondicionamiento, las cuales atraviesan actualmente un proceso de inspección y certificación técnica antes de ser movilizadas a los yacimientos occidentales. Cronograma de inserción: La planificación logística contempla la integración progresiva de tres unidades operativas cada mes, iniciando este mismo mes de octubre.

Recuperación de la infraestructura y estándares operativos

Expertos en el área energética subrayaron que la meta principal de este despliegue es detener el deterioro acumulado en las instalaciones mediante la inyección de tecnología de vanguardia, permitiendo así la restitución de los estándares operativos internacionales en los campos de producción del país.