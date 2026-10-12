El Ejecutivo nacional ha difundido el plan de abastecimiento de combustible con subsidio, el cual estará vigente desde el 12 hasta el 18 de octubre, siguiendo las normativas establecidas para los usuarios inscritos en la Plataforma Patria.
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Cronograma de gasolina: Conozca cómo será la distribución del 12 al 18 de octubre
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