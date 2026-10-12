Cronograma de gasolina: Conozca cómo será la distribución del 12 al 18 de octubre

La metodología de atención continuará operando mediante el último número de la placa vehicular, sistema empleado para organizar el despacho en las gasolineras autorizadas en todo el territorio nacional.

La cuota mensual de combustible subsidiado se mantiene en 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas, siempre que el vehículo esté debidamente validado en el Monedero Patria.

Esquema de atención según el terminal de placa

El suministro de gasolina durante esta semana se organizará de la siguiente manera:

Lunes: Placas que finalizan en 3 y 4

Placas que finalizan en 3 y 4 Martes: Placas que finalizan en 5 y 6

Placas que finalizan en 5 y 6 Miércoles: Placas que finalizan en 7 y 8

Placas que finalizan en 7 y 8 Jueves: Placas que finalizan en 9 y 0

Placas que finalizan en 9 y 0 Viernes: Placas que finalizan en 1 y 2

Placas que finalizan en 1 y 2 Sábado: Placas que finalizan en 3 y 4

Placas que finalizan en 3 y 4 Domingo: Placas que finalizan en 5 y 6

Consulta de saldo y recarga

Para poder surtir, es indispensable que los conductores dispongan de fondos suficientes en su cuenta del Monedero Patria, destinados al pago de la tarifa establecida.

Aquellos usuarios que deseen consultar el cupo de litros disponible o el saldo en su cuenta, pueden enviar un mensaje de texto (SMS) con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777, donde recibirán la información detallada de su estatus.