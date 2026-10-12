Inameh advierte sobre fuertes lluvias: Se esperan hasta 70 milímetros de agua esta semana

Esta inestabilidad atmosférica es producto de la interacción entre un sistema de vaguada y la Zona de Convergencia Intertropical, factores que, sumados al calentamiento diurno característico de la época, favorecerán la formación de nubosidad densa. Se prevé que, durante las tardes y noches, se registren chubascos de variada intensidad, acompañados frecuentemente por actividad eléctrica.

Zonas bajo vigilancia especial

Ante este panorama, los organismos de protección civil y gestión de riesgos han intensificado el monitoreo en los cauces de ríos y sectores considerados de mayor vulnerabilidad. Las regiones bajo observación incluyen:

Región Sur: Estados Amazonas y Bolívar.

Estados Amazonas y Bolívar. Región Central: Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.

Miranda, La Guaira y el Distrito Capital. Occidente y Llanos: Llanos Occidentales, Centro Occidente, la región de Los Andes y el estado Zulia.

Debido al aumento progresivo en los niveles de agua en quebradas y vías públicas, las autoridades exhortan a la población a tomar las medidas preventivas necesarias y a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Estado.