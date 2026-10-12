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Inameh advierte sobre fuertes lluvias: Se esperan hasta 70 milímetros de agua esta semana

Alerta meteorológica

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico que advierte sobre la llegada de precipitaciones de gran magnitud para los próximos días en el territorio nacional. Se estima que los acumulados pluviométricos alcancen los 70 milímetros, lo que equivale a 70 litros de agua por cada metro cuadrado, una cifra que los expertos califican como lluvias de alta intensidad.

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Esta inestabilidad atmosférica es producto de la interacción entre un sistema de vaguada y la Zona de Convergencia Intertropical, factores que, sumados al calentamiento diurno característico de la época, favorecerán la formación de nubosidad densa. Se prevé que, durante las tardes y noches, se registren chubascos de variada intensidad, acompañados frecuentemente por actividad eléctrica.

Zonas bajo vigilancia especial

Ante este panorama, los organismos de protección civil y gestión de riesgos han intensificado el monitoreo en los cauces de ríos y sectores considerados de mayor vulnerabilidad. Las regiones bajo observación incluyen:

  • Región Sur: Estados Amazonas y Bolívar.
  • Región Central: Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.
  • Occidente y Llanos: Llanos Occidentales, Centro Occidente, la región de Los Andes y el estado Zulia.

Debido al aumento progresivo en los niveles de agua en quebradas y vías públicas, las autoridades exhortan a la población a tomar las medidas preventivas necesarias y a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Estado.

Con información de Inameh

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