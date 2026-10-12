El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico que advierte sobre la llegada de precipitaciones de gran magnitud para los próximos días en el territorio nacional. Se estima que los acumulados pluviométricos alcancen los 70 milímetros, lo que equivale a 70 litros de agua por cada metro cuadrado, una cifra que los expertos califican como lluvias de alta intensidad.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Inameh advierte sobre fuertes lluvias: Se esperan hasta 70 milímetros de agua esta semana
Alerta meteorológica
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Inameh
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...