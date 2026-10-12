Durante la mañana de este lunes 12 de octubre, un grupo de obreros que laboran en las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía alzó su voz en protesta para exigir el cumplimiento de sus compromisos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo.
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Trabajadores de Maiquetía protestan por impagos y falta de seguridad en las obras
Conflicto laboral en el principal aeropuerto del país
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