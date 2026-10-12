Trabajadores de Maiquetía protestan por impagos y falta de seguridad en las obras

Los manifestantes denunciaron que la empresa contratista ha incumplido con el cronograma de pagos establecido, el cual debía realizarse cada jueves. Según explicaron, perciben un ingreso semanal de 80 dólares, monto que reclaman sea cancelado en las fechas acordadas sin retrasos.

Deficiencias en seguridad laboral

Además de la problemática salarial, los trabajadores manifestaron su descontento ante la carencia de implementos básicos para ejecutar sus labores de forma segura. Entre los materiales solicitados a la compañía se encuentran botas de seguridad, guantes de protección y cascos, elementos esenciales que, según aseguran, no les han sido suministrados.

Asimismo, los empleados hicieron un llamado a las autoridades para que se audite la situación de varios trabajadores que, a pesar de cumplir funciones en la obra, no figuran en la nómina oficial, lo que les impide acceder a los beneficios laborales prometidos.

La jornada de protesta culminó cuando funcionarios de la Guardia Nacional intervinieron para despejar la vía de acceso al terminal, desalojando a los manifestantes y prohibiendo su permanencia en los alrededores del recinto aeroportuario.