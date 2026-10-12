BID prepara millonaria inyección de capital para reactivar la economía venezolana

Esta información, dada a conocer de manera extraoficial por Bitácora Económica, forma parte de una estrategia financiera diseñada para restablecer la cooperación entre el ente multilateral y la nación.

¿En qué se utilizarán los recursos?

Los fondos estarían enfocados en el bienestar social, cubriendo gastos operativos y sectores fundamentales. Entre las prioridades destacan:

El pago de bonificaciones.

La optimización de los servicios de salud.

El fortalecimiento del sistema educativo nacional.

Por el momento, no se han detallado los programas específicos ni la distribución exacta de estos recursos entre las áreas mencionadas.

BID proyecta financiamiento por 12.000 millones de dólares

Este desembolso inicial es solo una fracción de un plan de préstamos más amplio que ascendería a 12.000 millones de dólares para el país. Además, se estima que el organismo podría concretar un segundo pago por el mismo monto a inicios de 2027.

Este acercamiento ocurre tras años de interrupción en las relaciones y una deuda pendiente de unos 2.500 millones de dólares. Según los reportes, un fondo integrado por Catar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía ha facilitado los recursos necesarios para saldar los compromisos previos. No obstante, es importante señalar que las fechas y condiciones finales aún aguardan una confirmación oficial por parte del BID.