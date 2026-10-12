El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene previsto realizar un primer aporte de 2.000 millones de dólares a Venezuela, programado para efectuarse entre finales de octubre y los primeros días de noviembre de 2026.
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BID prepara millonaria inyección de capital para reactivar la economía venezolana
El organismo multilateral contempla un plan de préstamos que alcanzaría los 12.000 millones de dólares para el país
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