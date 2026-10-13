Becas universitarias: Estudiantes recibirán 40 dólares mensuales y preparadores 60 dólares

Para participar en este proceso, los aspirantes deben acceder al portal web habilitado por el ente ministerial y completar el registro correspondiente. Es importante destacar que, una vez aprobado el beneficio, los pagos serán depositados directamente a través del sistema Patria.

De acuerdo con la información oficial, el monto asignado representa un incremento significativo en comparación con los ingresos previos, multiplicando por siete la cifra destinada a los estudiantes y por once la de los preparadores. La selección de los beneficiarios se basará en un sistema de ponderación que evalúa cuatro pilares fundamentales: evaluación socioeconómica (50%), rendimiento académico (25%), desempeño deportivo y cultural (15%) y ejercicio de preparadurías docentes (10%).

El periodo de postulación estará vigente desde el 9 hasta el 16 de octubre. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadanos venezolanos o extranjeros con residencia legal, tener una edad comprendida entre los 17 y 30 años —con excepciones contempladas—, estar debidamente inscritos en una universidad reconocida y no contar con títulos universitarios previos ni recibir otras becas de naturaleza equivalente.

Para los preparadores universitarios, se exige un índice académico mínimo de 15 puntos sobre 20. Por su parte, los estudiantes vinculados a programas culturales y deportivos mantendrán su incentivo siempre que certifiquen su participación activa en las selecciones de sus respectivas instituciones. El ministerio advirtió que la inclusión de información falsa en el sistema resultará en la inhabilitación permanente del solicitante.