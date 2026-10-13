El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ha oficializado el inicio del Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas, una iniciativa diseñada para brindar un respaldo económico a la comunidad estudiantil del país. Los seleccionados percibirán un incentivo mensual de 40 dólares, mientras que aquellos que se desempeñen como preparadores docentes recibirán un estipendio de 60 dólares.
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Becas universitarias: Estudiantes recibirán 40 dólares mensuales y preparadores 60 dólares
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Con información de noticiascol.com
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