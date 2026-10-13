Levantan restricción de drones en Venezuela

De acuerdo con lo expuesto por Padrino López, la vigencia de esta restricción temporal ha llegado a su fin. El funcionario destacó que esta resolución responde directamente a las peticiones realizadas por los trabajadores del sector agrícola, quienes requerían estas herramientas para optimizar sus procesos productivos.

Beneficios para la producción nacional

El ministro enfatizó que el cese de esta limitación permitirá que los productores retomen el uso de tecnología avanzada en sus terrenos. Entre las labores que se verán beneficiadas se encuentran la fertilización de suelos, el riego tecnificado y la supervisión constante de los cultivos, acciones que son fundamentales para mejorar el rendimiento del campo.

“Esta esperada medida marca un paso clave para la modernización del campo, permitiendo retomar con mayor eficiencia labores vitales como la fertilización, el riego y el monitoreo de los cultivos”, afirmó el ministro.

Requisitos legales y normativas

A pesar de la apertura, el representante ministerial aclaró que la normalización del uso de estos equipos está sujeta al cumplimiento estricto del marco legal vigente. Los interesados deberán gestionar los trámites de importación pertinentes, ajustándose a las normativas dictadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Esta decisión revierte la medida impuesta el 19 de agosto de 2025 por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), organismo que había suspendido el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) en todo el país mediante la resolución publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 6.927.

Antecedentes y control aéreo

El control sobre el manejo de drones en Venezuela se intensificó a raíz del intento de magnicidio denunciado en 2018 contra el presidente Nicolás Maduro. Desde aquel entonces, las autoridades establecieron un protocolo riguroso para la operación de estos dispositivos. Los propietarios tienen la obligación de tramitar una licencia ante el Inac y registrar cada equipo, especificando si su uso será recreativo, comercial o privado, con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional.