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Sistema Tuy III: Culminan labores de mantenimiento y se prepara la reactivación del servicio

Las labores de optimización en la planta Caujarito permitirán estabilizar el suministro en las regiones afectadas

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La Gobernación del estado Miranda informó durante la madrugada de este martes que han concluido satisfactoriamente las labores de reparación en el Sistema Tuy III, un paso fundamental para retomar el suministro de agua en Caracas, Miranda y La Guaira.

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El titular de Hidrocapital, Claudio Bastiani, detalló que un equipo técnico especializado ha trabajado desde el pasado 11 de octubre en la ejecución de 41 tareas programadas con el objetivo de optimizar la eficiencia del servicio.

«Realizamos la inspección de la estructura de la línea y efectuamos mantenimiento preventivo en válvulas, ventosas, diversos equipos y en la planta potabilizadora Caujarito», explicó el funcionario, según lo reseñado en un comunicado oficial de la Gobernación mirandina.

Bastiani confirmó que se ha procedido con el reinicio del sistema de bombeo bajo estrictos protocolos de seguridad, estimando que la restitución del servicio sea gradual a lo largo de la mañana de este martes.

Por su parte, el secretario de Agua de la entidad, Karol Merchan, resaltó la relevancia de estas intervenciones para asegurar una mayor estabilidad en la red de distribución hídrica que abastece a la región.

Con información de noticiascol.com

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