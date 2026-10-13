La Gobernación del estado Miranda informó durante la madrugada de este martes que han concluido satisfactoriamente las labores de reparación en el Sistema Tuy III, un paso fundamental para retomar el suministro de agua en Caracas, Miranda y La Guaira.
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Sistema Tuy III: Culminan labores de mantenimiento y se prepara la reactivación del servicio
Las labores de optimización en la planta Caujarito permitirán estabilizar el suministro en las regiones afectadas
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