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Inameh: Pronóstico para este miércoles 14 de octubre 2026

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La Onda Tropical Nro. 56 ingresará al territorio nacional entre este miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, lo que generará un incremento de la cobertura nubosa y el desarrollo de lluvias o chubascos acompañados de descargas eléctricas durante horas de la tarde y la noche en varias regiones del país, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

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De acuerdo con el Inameh, la llegada de este sistema tropical se suma a la interacción de la zona de convergencia intertropical con una vaguada monzónica sobre el occidente del país, condiciones reforzadas por la divergencia del viento en la alta troposfera y el constante aporte de aire húmedo.

¿Dónde se esperan las lluvias este 14 de octubre?

Según el pronóstico, en la mañana se estiman condiciones meteorológicas estables, predominando cielo de parcial a despejado; sin embargo, no se descartan algunas lluvias o chubascos en zonas de Delta Amacuro, este de Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, Falcón, Apure, Barinas y Zulia.

En horas de la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, centro norte costero, centro occidente y Zulia.

¿Qué le espera a la Gran Caracas?

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, prevalecerá cielo de parcial a despejado, sin descartar algunas lluvias o lloviznas en zonas montañosas y al este de la entidad.

En la tarde y noche, incremento de la nubosidad con posibles lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima que podría alcanzar los 33 °C en La Guaira.

Con información de Inameh

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