La Onda Tropical Nro. 56 ingresará al territorio nacional entre este miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, lo que generará un incremento de la cobertura nubosa y el desarrollo de lluvias o chubascos acompañados de descargas eléctricas durante horas de la tarde y la noche en varias regiones del país, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Inameh: Pronóstico para este miércoles 14 de octubre 2026
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Inameh
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...