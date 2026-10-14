La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un evento sísmico de magnitud 5.2 ocurrido la tarde de este martes 13 de octubre en la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia.
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Sismo de magnitud 5.2 sacude la frontera entre Venezuela y Colombia
Autoridades descartan daños materiales tras el movimiento telúrico percibido en la entidad andina
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Con información de Funvisis
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