Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Sismo de magnitud 5.2 sacude la frontera entre Venezuela y Colombia

Autoridades descartan daños materiales tras el movimiento telúrico percibido en la entidad andina

|1 min|
Imagen de la noticia: Sismo de magnitud 5.2 sacude la frontera entre Venezuela y Colombia

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un evento sísmico de magnitud 5.2 ocurrido la tarde de este martes 13 de octubre en la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia.

Lee también
Levantan restricción de drones en Venezuela

El fenómeno telúrico tuvo lugar a las 5:24 p.m., situándose a 136 kilómetros al suroeste de San Antonio del Táchira y a 32 kilómetros al sur de Bucaramanga, en territorio colombiano. Debido a su profundidad de 157,1 kilómetros, el movimiento fue sensible en varios municipios del estado Táchira y otras zonas del occidente venezolano.

Vigilancia permanente en el país

Ante este suceso, Funvisis reiteró que mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, reforzando las medidas de seguridad implementadas durante este año.

Por su parte, los funcionarios de Protección Civil en Táchira llevaron a cabo recorridos de inspección en las áreas fronterizas, confirmando que no existen daños materiales ni personas afectadas hasta el momento. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a conservar la calma y seguir las instrucciones de los organismos de prevención ante posibles réplicas.

Con información de Funvisis

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesFunvisisSismoTachira

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.