Sismo de magnitud 5.2 sacude la frontera entre Venezuela y Colombia

El fenómeno telúrico tuvo lugar a las 5:24 p.m., situándose a 136 kilómetros al suroeste de San Antonio del Táchira y a 32 kilómetros al sur de Bucaramanga, en territorio colombiano. Debido a su profundidad de 157,1 kilómetros, el movimiento fue sensible en varios municipios del estado Táchira y otras zonas del occidente venezolano.

Vigilancia permanente en el país

Ante este suceso, Funvisis reiteró que mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, reforzando las medidas de seguridad implementadas durante este año.

Por su parte, los funcionarios de Protección Civil en Táchira llevaron a cabo recorridos de inspección en las áreas fronterizas, confirmando que no existen daños materiales ni personas afectadas hasta el momento. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a conservar la calma y seguir las instrucciones de los organismos de prevención ante posibles réplicas.