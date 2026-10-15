Los cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo una videoconferencia de alcance nacional con el objetivo de coordinar la logística necesaria para la Consulta Nacional 2026, pautada para el domingo 18 de octubre. El propósito fundamental de este despliegue es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional.
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Todo listo para la Consulta Nacional: Seguridad activada en más de 11 mil centros electorales
Operativo de resguardo
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Con información de noticiascol.com
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