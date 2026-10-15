Todo listo para la Consulta Nacional: Seguridad activada en más de 11 mil centros electorales

La reunión fue liderada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, junto al comandante Rubén Darío Belzares, acompañados por altos mandos policiales, militares y representantes de protección civil. Durante la sesión, se giraron instrucciones precisas para mantener la operatividad y el despliegue del personal encargado de cubrir la jornada de votación.

Despliegue en centros y circuitos comunales

Más de 11.495 centros de votación, distribuidos en 4.218 circuitos comunales a lo largo del país, estarán bajo la custodia de los efectivos policiales y militares. Esta labor se realiza en estrecha colaboración con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio para las Comunas y diversas organizaciones sociales.

Elección de proyectos para las comunidades

Durante esta jornada, los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar por más de 37.205 propuestas y proyectos comunitarios. Según informaron las autoridades, el objetivo de esta iniciativa es financiar y ejecutar las solicitudes que han sido presentadas directamente por los vecinos de cada localidad.

Por su parte, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha confirmado que se mantendrá un monitoreo preventivo constante. Asimismo, el esquema de seguridad incluirá la vigilancia en los estadios durante los encuentros de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con el fin de atender cualquier eventualidad meteorológica o fallas en los servicios públicos que pudieran surgir durante el día.