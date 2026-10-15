Sismo de magnitud 3,3 se registró en La Guaira este jueves

Según el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:20 de la noche. El epicentro fue localizado a 9 kilómetros al oeste de Naiguatá y a 13 kilómetros al este de La Guaira.

Tras el evento principal, el sistema de monitoreo registró dos réplicas de 2,5 y 2,8 de magnitud. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre daños materiales o afectaciones en la zona.