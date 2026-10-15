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Sismo de magnitud 3,3 se registró en La Guaira este jueves

Actividad sísmica

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Un sismo de magnitud 3,3 sacudió el estado La Guaira durante la noche de este jueves 15 de octubre. El evento fue reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) a través de sus canales oficiales.

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Según el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:20 de la noche. El epicentro fue localizado a 9 kilómetros al oeste de Naiguatá y a 13 kilómetros al este de La Guaira.

Tras el evento principal, el sistema de monitoreo registró dos réplicas de 2,5 y 2,8 de magnitud. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre daños materiales o afectaciones en la zona.

Registran nuevo temblor en La Guaira este 15 de octubre: de magnitud 3,3

Con información de Funvisis

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