Un sismo de magnitud 3,3 sacudió el estado La Guaira durante la noche de este jueves 15 de octubre. El evento fue reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) a través de sus canales oficiales.
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Sismo de magnitud 3,3 se registró en La Guaira este jueves
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Con información de Funvisis
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