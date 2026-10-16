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Extienden hasta el 21 de octubre el registro para el Programa Nacional de Becas Universitarias

Educación superior

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El Ministerio de Educación Universitaria anunció una modificación en el cronograma para los aspirantes a ayudas económicas estudiantiles. A través de sus canales oficiales, el ente gubernamental confirmó que se extendió la fecha de postulación al registro del Programa Nacional de Becas Universitarias, la cual estará vigente hasta el 21 de octubre.

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Esta medida busca facilitar la participación de la comunidad estudiantil en el proceso de solicitud. Para formalizar la inscripción, los interesados deben cumplir con requisitos académicos específicos establecidos por el programa.

Entre las condiciones necesarias para optar al beneficio, se destaca que el solicitante debe estar ya inscrito en una carrera Universitaria y poseer un promedio mínimo de 17 puntos sobre 20. Las autoridades instan a los estudiantes que cumplan con estos criterios a completar el proceso de registro a través de la plataforma digital dispuesta para tal fin.

Con información de noticiascol.com

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