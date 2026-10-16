El Ministerio de Educación Universitaria anunció una modificación en el cronograma para los aspirantes a ayudas económicas estudiantiles. A través de sus canales oficiales, el ente gubernamental confirmó que se extendió la fecha de postulación al registro del Programa Nacional de Becas Universitarias, la cual estará vigente hasta el 21 de octubre.
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Extienden hasta el 21 de octubre el registro para el Programa Nacional de Becas Universitarias
Educación superior
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