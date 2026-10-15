Delcy Rodríguez conversó con Keiko Fujimori sobre cooperación bilateral y migración

A través de sus redes sociales, Rodríguez detalló que el diálogo se desarrolló en términos cordiales. Durante la comunicación, las autoridades abordaron la situación de la migración venezolana en territorio peruano y la coordinación necesaria entre ambos gobiernos.

En este sentido, la funcionaria venezolana ratificó el interés del Ejecutivo nacional en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela, mediante la ejecución del Plan Vuelta a la Patria.