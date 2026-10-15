La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con la mandataria peruana, Keiko Fujimori. El propósito del contacto fue expresar buenos deseos ante la nueva gestión gubernamental y afianzar los esquemas de cooperación bilateral entre ambas naciones.
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Delcy Rodríguez conversó con Keiko Fujimori sobre cooperación bilateral y migración
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