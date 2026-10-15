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Delcy Rodríguez conversó con Keiko Fujimori sobre cooperación bilateral y migración

Relaciones diplomáticas

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con la mandataria peruana, Keiko Fujimori. El propósito del contacto fue expresar buenos deseos ante la nueva gestión gubernamental y afianzar los esquemas de cooperación bilateral entre ambas naciones.

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A través de sus redes sociales, Rodríguez detalló que el diálogo se desarrolló en términos cordiales. Durante la comunicación, las autoridades abordaron la situación de la migración venezolana en territorio peruano y la coordinación necesaria entre ambos gobiernos.

En este sentido, la funcionaria venezolana ratificó el interés del Ejecutivo nacional en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela, mediante la ejecución del Plan Vuelta a la Patria.

Con información de noticiascol.com

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