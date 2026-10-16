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Avanza tercera ronda de negociaciones políticas en Caracas

Proceso de diálogo

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La mesa de negociación entre representantes del chavismo y un sector de la oposición venezolana desarrolla su tercera ronda de conversaciones en Caracas. El encuentro, iniciado el miércoles 14 de octubre, se mantiene a puerta cerrada y tiene como ejes centrales las garantías políticas y civiles para futuras elecciones, así como la posible transformación de instituciones clave del Estado.

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Entre los temas prioritarios señalados por la administración estadounidense figuran la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ajustes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La delegación opositora en este proceso está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Paralelo a estas discusiones, la Sala Constitucional del TSJ declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta decisión faculta a la Asamblea Nacional para continuar con el debate legislativo de la iniciativa, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La medida ocurre mientras diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos mantienen su exigencia de derogar dicha normativa.

mesa de diálogo renovación TSJ Venezuela

En rondas anteriores, los participantes abordaron temas como el desbloqueo de activos venezolanos en el exterior y la flexibilización de restricciones a medios de comunicación. No obstante, al cierre de esta etapa, las delegaciones se mantienen sin que se haya anunciado una fecha de conclusión ni se hayan divulgado acuerdos concretos sobre los puntos en agenda.

Con información de noticiascol.com

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