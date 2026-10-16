La mesa de negociación entre representantes del chavismo y un sector de la oposición venezolana desarrolla su tercera ronda de conversaciones en Caracas. El encuentro, iniciado el miércoles 14 de octubre, se mantiene a puerta cerrada y tiene como ejes centrales las garantías políticas y civiles para futuras elecciones, así como la posible transformación de instituciones clave del Estado.
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Avanza tercera ronda de negociaciones políticas en Caracas
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