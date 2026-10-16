Gremio medico presentan propuesta técnica para la recuperación del sistema sanitario nacional

El encuentro contó con la participación de figuras destacadas del área médica y gremial, entre ellos los doctores Julio Castro, William Barrientos, el exministro de Salud Rafael Orihuela, el director de Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, el psiquiatra Diego Muñoz Cabas, y las representantes del gremio de enfermería Ana Rosario Contreras y Ana María Velázquez. Durante la exposición, los especialistas alertaron sobre el grave deterioro institucional, la falta de insumos y el rezago en los esquemas de inmunización.

El exministro Rafael Orihuela advirtió sobre las fallas en la atención maternoinfantil y el rebrote de enfermedades infecciosas, señalando que padecimientos como la difteria han regresado, sumado a la acumulación de pacientes en espera de cirugías. Por su parte, el director de Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, detalló que cerca del 80 % de los laboratorios y entre el 70 % y 80 % de los servicios de imagenología se encuentran inactivos. Según sus estimaciones, la aplicación del plan permitiría resolver el 30 % de la lista de espera quirúrgica durante el primer año de implementación.

La presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, recibió el documento y destacó que la reestructuración del sector debe articularse dentro del proceso de diálogo y garantías políticas. La parlamentaria señaló que la implementación inicial de las propuestas técnicas podría comenzar en un lapso estimado de seis meses. Estamos hablando de la vida del pueblo venezolano, puntualizó Figuera al reiterar la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar una salud pública vigorosa.