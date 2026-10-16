Un equipo de especialistas y gremialistas del sector salud presentó formalmente ante la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, un documento técnico que contiene propuestas integrales orientadas a la reconstrucción del sistema sanitario y a la atención de la crisis asistencial que afecta a la red hospitalaria pública.
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Gremio medico presentan propuesta técnica para la recuperación del sistema sanitario nacional
Propuestas para el sector salud
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