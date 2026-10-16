La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), en conjunto con el Ministerio para el Transporte, activará el próximo 27 de octubre un programa de formación profesional destinado a los trabajadores del sector transporte en todo el territorio nacional.
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Fontur lanzará Plan Nacional de Formación para transportistas el 27 de octubre
Capacitación profesional
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Con información de Fontur
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