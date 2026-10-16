Fontur lanzará Plan Nacional de Formación para transportistas el 27 de octubre

La iniciativa, presentada por la presidenta de la institución, Mirla Castellano, junto a su equipo directivo, busca fortalecer la capacitación integral de quienes operan en las modalidades urbana, suburbana, taxis y mototaxis. Este sector abarca el 90% del transporte terrestre superficial en Venezuela.

El despliegue se realizará de manera simultánea en todos los estados del país. Las autoridades resaltaron que el plan tendrá un especial e importante impacto en el gremio de mototaxistas, sector que recibirá atención prioritaria durante la jornada de formación.

Con este proyecto, el ente gubernamental pretende optimizar la seguridad vial, la calidad del servicio y la organización de los transportistas. La medida reafirma el compromiso de las instituciones con la movilidad de los usuarios en las distintas regiones de la nación.