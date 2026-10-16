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Trabajadores de la CVG protestan en Bolívar por bono de 1.200 dólares

Conflicto laboral en el sector industrial

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Imagen de la noticia: Trabajadores de la CVG protestan en Bolívar por bono de 1.200 dólares

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Por tercer día consecutivo, trabajadores activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes de las empresas básicas del estado Bolívar se mantienen en las calles para exigir la asignación de un bono único de 1.200 dólares. Este monto, según los manifestantes, funcionaría como una compensación sustitutiva frente al pago habitual de las utilidades de fin de año.

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El conflicto laboral involucra a una nómina de aproximadamente 80.000 personas que integran los sectores del acero, hierro y aluminio bajo la estructura de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados de la entidad, informó que las representaciones gremiales sostuvieron encuentros preliminares con la gerencia de Recursos Humanos, liderada por Ana Mediomundo, quien indicó no poseer competencias presupuestarias para atender la solicitud.

Ante la falta de acuerdos, los voceros sindicales han solicitado que el reclamo sea trasladado formalmente al ministro de Estado para la Región Guayana, con la finalidad de destrabar la negociación. Medina enfatizó que esta petición no busca reabrir la discusión de los contratos colectivos, sino obtener un beneficio extraordinario que ayude a las familias de la zona industrial a enfrentar el impacto inflacionario.

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Estas movilizaciones se suman a un ciclo de reclamos que el sector mantiene desde hace nueve años, exigiendo el pago de pasivos laborales y ajustes en las prestaciones sociales. Los trabajadores reiteraron que mantendrán las acciones de protesta pacífica e inspecciones en los portones de las plantas hasta recibir un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ministeriales en Caracas.

Con información de noticiascol.com

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