Por tercer día consecutivo, trabajadores activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes de las empresas básicas del estado Bolívar se mantienen en las calles para exigir la asignación de un bono único de 1.200 dólares. Este monto, según los manifestantes, funcionaría como una compensación sustitutiva frente al pago habitual de las utilidades de fin de año.
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Nacionales
Trabajadores de la CVG protestan en Bolívar por bono de 1.200 dólares
Conflicto laboral en el sector industrial
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Con información de noticiascol.com
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