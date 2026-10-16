Trabajadores de la CVG protestan en Bolívar por bono de 1.200 dólares

El conflicto laboral involucra a una nómina de aproximadamente 80.000 personas que integran los sectores del acero, hierro y aluminio bajo la estructura de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados de la entidad, informó que las representaciones gremiales sostuvieron encuentros preliminares con la gerencia de Recursos Humanos, liderada por Ana Mediomundo, quien indicó no poseer competencias presupuestarias para atender la solicitud.

Ante la falta de acuerdos, los voceros sindicales han solicitado que el reclamo sea trasladado formalmente al ministro de Estado para la Región Guayana, con la finalidad de destrabar la negociación. Medina enfatizó que esta petición no busca reabrir la discusión de los contratos colectivos, sino obtener un beneficio extraordinario que ayude a las familias de la zona industrial a enfrentar el impacto inflacionario.