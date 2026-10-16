El Banco Mundial evalúa otorgar a Venezuela una línea de financiamiento de hasta 5.000 millones de dólares durante los próximos dos años. Esta iniciativa se enmarca en el proceso de restablecimiento de las relaciones formales entre la institución multilateral y el país, según información reportada por la agencia Bloomberg.
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Banco Mundial evalúa línea de financiamiento de hasta 5.000 millones de dólares para Venezuela
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Con información de noticiascol.com
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