Banco Mundial evalúa línea de financiamiento de hasta 5.000 millones de dólares para Venezuela

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, detalló durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok que el plan contempla combinar recursos públicos y privados. El objetivo es impulsar reformas estructurales, así como atender necesidades en infraestructura básica y proyectos sociales.

Como parte de la fase inicial, la entidad ha identificado una operación de 500 millones de dólares dirigida a proyectos prioritarios de agua y electricidad. Asimismo, el organismo proyecta desembolsos de hasta 2.000 millones de dólares en el primer año, condicionados a que el país cancele sus compromisos financieros pendientes con otros prestamistas multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

La aprobación definitiva de estos recursos dependerá del visto bueno del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, institución que no ha otorgado financiamiento al país desde el año 2005. Como parte del acercamiento iniciado en abril, la entidad prevé designar un representante residente y abrir una oficina operativa en Caracas antes de finalizar el año, además de ofrecer asistencia técnica en materia macrofiscal y reestructuración de la deuda externa.