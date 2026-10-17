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Inameh: Pronóstico para este sábado 17 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 17 de octubre de 2026, se registrarán diversas condiciones en el clima en las distintas regiones del país.

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Al respecto, el Inameh indicó que para las próximas horas, durante la mañana, predominará un cielo mayormente despejado a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. El ingreso de una masa de aire seco y estable en los niveles medios y altos de la troposfera limitará de manera significativa la formación de nubosidad de gran desarrollo.

¿Qué pronostica el Inameh para la tarde y noche?

Mientras que para horas de la tarde y noche, se anticipa un incremento en la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos al sur de Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. Además, no se descartan lloviznas dispersas en la región centro-norte costera.

Por otra parte, para la Gran Caracas,a primeras horas de la mañana se espera nubosidad parcial, con probabilidad de lloviznas en zonas montañosas.

Hacia la tarde y noche, es probable un ligero incremento en la nubosidad, junto con la ocurrencia de lluvias o lloviznas dispersas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima que podría alcanzar los 33 °C en La Guaira.

Con información de Inameh

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