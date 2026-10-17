Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Política

Delegación de negociación y Colegio de Abogados de Venezuela evalúan transformación del sistema judicial

Diálogo nacional

|1 min|
Imagen de la noticia: Delegación de negociación y Colegio de Abogados de Venezuela evalúan transformación del sistema judicial

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La delegación de la mesa de negociación, encabezada por Dinorah Figuera, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes nacionales del Colegio de Abogados de Venezuela. La reunión tuvo lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, como parte de una agenda de acercamiento con gremios y diversos actores de la sociedad civil.

Lee también
EE.UU. ratifica respaldo a negociaciones entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional de 2015

Durante la jornada, los asistentes subrayaron que la escucha activa de todos los sectores y su participación son fundamentales para generar propuestas concretas. El objetivo central de este intercambio es integrar distintas visiones técnicas y jurídicas dentro de los espacios de diálogo y negociación que se encuentran en curso.

Según lo expuesto por los participantes, estas iniciativas buscan abrir caminos y construir propuestas orientadas a la transformación del sistema de justicia en el país. Este acercamiento forma parte de los esfuerzos por incorporar criterios especializados en el proceso de negociación actual.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

PolíticaDinorah FigueraSistema judicial

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.