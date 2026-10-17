Delegación de negociación y Colegio de Abogados de Venezuela evalúan transformación del sistema judicial

Durante la jornada, los asistentes subrayaron que la escucha activa de todos los sectores y su participación son fundamentales para generar propuestas concretas. El objetivo central de este intercambio es integrar distintas visiones técnicas y jurídicas dentro de los espacios de diálogo y negociación que se encuentran en curso.

Según lo expuesto por los participantes, estas iniciativas buscan abrir caminos y construir propuestas orientadas a la transformación del sistema de justicia en el país. Este acercamiento forma parte de los esfuerzos por incorporar criterios especializados en el proceso de negociación actual.