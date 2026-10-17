La delegación de la mesa de negociación, encabezada por Dinorah Figuera, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes nacionales del Colegio de Abogados de Venezuela. La reunión tuvo lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, como parte de una agenda de acercamiento con gremios y diversos actores de la sociedad civil.
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Política
Delegación de negociación y Colegio de Abogados de Venezuela evalúan transformación del sistema judicial
Diálogo nacional
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