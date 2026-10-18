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Inameh: Pronóstico para este domingo 18 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que para este domingo 18 de octubre de 2026, habrá nubosidad, chubascosdispersos y altas temperaturas.

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De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana prevalecerá cielo de parcialmente nublado a despejado en gran parte del país, con formación de nubosidad generadora de lluvias y chubascos puntuales en estados como Amazonas, los Andes, llanos occidentales y Zulia.

En horas de la tarde y la noche se anticipa un incremento en la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Falcón, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en Nororiente y la Región Centro Norte Costero.

¿Cómo estará el clima en la Gran Caracas?

Durante las primeras horas de la mañana se espera nubosidad de parcial a despejado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde y noche, es probable un ligero incremento en la nubosidad, junto con la ocurrencia de lluvias o lloviznas dispersas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24 °C y una máxima que podría alcanzar los 34 °C en La Guaira.

Para el resto del país, el Inameh reporta máximas que alcanzarán hasta los 38 °C en ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y Coro (37 °C). Asimismo, en los llanos centrales y occidentales, la zona oriental y la región sur se registrarán máximas que fluctuarán entre los 34 °C y 36 °C.

Inameh: lluvias dispersas en estas zonas y temperaturas de hasta 38 °C para este 18 de octubre
Con información de Inameh

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