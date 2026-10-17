Con motivo de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026 que se llevará a cabo este domingo 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para la verificación de los puntos de votación.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
CNE habilita portal para consultar centros de votación de la Consulta Popular Nacional 2026
Jornada electoral
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...