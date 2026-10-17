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CNE habilita portal para consultar centros de votación de la Consulta Popular Nacional 2026

Jornada electoral

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Imagen de la noticia: CNE habilita portal para consultar centros de votación de la Consulta Popular Nacional 2026

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Con motivo de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026 que se llevará a cabo este domingo 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para la verificación de los puntos de votación.

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A través del portal consultapopular.cne.gob.ve, los electores pueden conocer el centro habilitado en su respectivo circuito comunal. El sistema requiere que el usuario ingrese su número de cédula de identidad y seleccione su ubicación geográfica, detallando estado, municipio y parroquia de residencia.

Una vez completados estos pasos, el portal mostrará el nombre y la dirección exacta del centro de votación, así como los proyectos que se encuentran postulados para la jornada. El procedimiento puede realizarse en menos de un minuto desde cualquier dispositivo con conexión a internet, facilitando así el flujo de participación durante el proceso electoral.

Con información de noticiascol.com

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