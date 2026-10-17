CNE habilita portal para consultar centros de votación de la Consulta Popular Nacional 2026

A través del portal consultapopular.cne.gob.ve, los electores pueden conocer el centro habilitado en su respectivo circuito comunal. El sistema requiere que el usuario ingrese su número de cédula de identidad y seleccione su ubicación geográfica, detallando estado, municipio y parroquia de residencia.

Una vez completados estos pasos, el portal mostrará el nombre y la dirección exacta del centro de votación, así como los proyectos que se encuentran postulados para la jornada. El procedimiento puede realizarse en menos de un minuto desde cualquier dispositivo con conexión a internet, facilitando así el flujo de participación durante el proceso electoral.