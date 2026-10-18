Un nuevo autotransformador de 300 MVA fue recibido en las instalaciones de la subestación Portuguesa 400, ubicada en el estado Portuguesa, como parte de los esfuerzos para mejorar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La llegada del equipo fue anunciada por el gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, quien supervisó personalmente el operativo de traslado.
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Nuevo autotransformador de 300 MVA llega a la subestación Portuguesa 400
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Con información de noticiascol.com
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