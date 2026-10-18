Nuevo autotransformador de 300 MVA llega a la subestación Portuguesa 400

El mandatario regional destacó la complejidad de la maniobra logística y agradeció al personal técnico que participó en el despliegue. Este equipo estará llegando a nuestra subestación, señaló Cedeño durante la inspección, resaltando la importancia de este componente para la infraestructura eléctrica local.

La operación contó con la articulación directa del Ministerio para la Energía Eléctrica y la corporación estatal Corpoelec. Según las autoridades, su posterior ensamblaje y puesta en marcha significan una maniobra estratégica para optimizar la red de transmisión que suministra energía a la región suroccidental de Venezuela.

Durante el recorrido, el gobernador enfatizó el valor del trabajo realizado por los ingenieros y el personal técnico, subrayando que estas acciones son fundamentales para generarle a Venezuela la energía que necesitamos. Se espera que la integración de este autotransformador permita una mayor estabilidad y capacidad de respuesta en el sistema eléctrico regional.