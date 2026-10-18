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Debaten propuesta de bono de transferencia ante posibles cambios en prestaciones sociales

Mesa de diálogo social

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El panorama laboral en Venezuela atraviesa una etapa de revisión en el marco de las mesas de diálogo y consenso social. Según reportes recientes de la periodista especializada en economía Ginette González, los debates actuales se centran en tres ejes fundamentales: el sistema de prestaciones sociales, la estabilidad en el empleo y las políticas de remuneración.

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Entre las opciones que se manejan en las mesas de negociación, destaca la posible implementación de un bono de transferencia para los trabajadores en el caso de que se concrete una modificación en el régimen de prestaciones sociales vigente. Esta medida busca ofrecer una alternativa ante las preocupaciones expresadas por diversos sectores.

Por su parte, gremios como Consecomercio han planteado la necesidad de establecer fórmulas que permitan a los trabajadores obtener una mejor remuneración y una mayor disponibilidad inmediata de sus ingresos. Los voceros gremiales argumentan que el esquema actual, basado en la bonificación del salario, resulta en cálculos reducidos, por lo que abogan por una revisión consensuada que también garantice la protección del patrimonio de las empresas.

Otro de los puntos centrales en la discusión es la posible sustitución de la inamovilidad laboral absoluta por un modelo de estabilidad relativa fundamentada en indicadores de productividad y rendimiento. Este cambio representaría un giro significativo en la normativa actual sobre la permanencia en los puestos de trabajo.

En contraste con estas propuestas, las centrales sindicales CUTV, CODESA, CGT y UNETE han manifestado su rechazo a las negociaciones bilaterales. En diversos comunicados, estas organizaciones han advertido sobre la importancia de no desconocer la voluntad ni los derechos adquiridos de los trabajadores durante el desarrollo de estas mesas de diálogo, exigiendo que se respeten los acuerdos previos y la participación activa de los gremios en cualquier modificación del sistema laboral.

Con información de noticiascol.com

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