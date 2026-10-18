El panorama laboral en Venezuela atraviesa una etapa de revisión en el marco de las mesas de diálogo y consenso social. Según reportes recientes de la periodista especializada en economía Ginette González, los debates actuales se centran en tres ejes fundamentales: el sistema de prestaciones sociales, la estabilidad en el empleo y las políticas de remuneración.
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Debaten propuesta de bono de transferencia ante posibles cambios en prestaciones sociales
Mesa de diálogo social
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