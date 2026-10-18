La propuesta de reforma legislativa reemplaza las penas de 10 a 20 años de cárcel por multas en bolívares, las cuales oscilarán entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta modificación busca transformar el enfoque punitivo de la norma, que pasará a denominarse Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.
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Reforma a la Ley contra el Odio sustituye penas de cárcel por multas
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