La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la apertura de un debate nacional orientado a una reforma tributaria, una medida que diversos sectores productivos consideran como una oportunidad histórica para corregir uno de los principales frenos a la producción, la inversión y la generación de empleo en Venezuela. El reconocimiento de que el modelo actual requiere una reestructuración profunda es visto como una señal positiva para el aparato económico nacional.
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Propuesta de reforma tributaria busca impulsar la producción y formalización económica en Venezuela
Debate económico
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Con información de Seniat
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