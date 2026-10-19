Propuesta de reforma tributaria busca impulsar la producción y formalización económica en Venezuela

Actualmente, las empresas formales enfrentan una carga significativa de tributos nacionales, contribuciones parafiscales y gravámenes municipales. Esta estructura, según los gremios, reduce la liquidez, limita la capacidad de reinversión y resta competitividad frente a mercados internacionales. Ante este escenario, el planteamiento central es avanzar hacia un modelo que permita ampliar la base de contribuyentes, en lugar de continuar incrementando la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los objetivos planteados para esta reforma incluyen la racionalización de la carga parafiscal, la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la armonización de la tributación municipal. El enfoque, según se ha expuesto, debe ser integral: No se trata de recaudar menos, sino de recaudar mejor. La meta es incentivar sectores con capacidad de generar inversión, empleo y exportaciones, integrando a más actores a la economía formal.

El contexto económico subraya la importancia de estas medidas. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela podría alcanzar los 124 mil millones de dólares al cierre de 2026. Aunque esta cifra representa una recuperación respecto a años anteriores, aún se mantiene distante de los 390 mil millones de dólares registrados en 2010. La aspiración es que una economía más robusta y con tasas razonables permita una recaudación superior y sostenible para el país.