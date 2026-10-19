Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Propuesta de reforma tributaria busca impulsar la producción y formalización económica en Venezuela

Debate económico

|2 min|
Imagen de la noticia: Propuesta de reforma tributaria busca impulsar la producción y formalización económica en Venezuela

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la apertura de un debate nacional orientado a una reforma tributaria, una medida que diversos sectores productivos consideran como una oportunidad histórica para corregir uno de los principales frenos a la producción, la inversión y la generación de empleo en Venezuela. El reconocimiento de que el modelo actual requiere una reestructuración profunda es visto como una señal positiva para el aparato económico nacional.

Lee también
Inicia nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para la semana del 19 de octubre

Actualmente, las empresas formales enfrentan una carga significativa de tributos nacionales, contribuciones parafiscales y gravámenes municipales. Esta estructura, según los gremios, reduce la liquidez, limita la capacidad de reinversión y resta competitividad frente a mercados internacionales. Ante este escenario, el planteamiento central es avanzar hacia un modelo que permita ampliar la base de contribuyentes, en lugar de continuar incrementando la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los objetivos planteados para esta reforma incluyen la racionalización de la carga parafiscal, la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la armonización de la tributación municipal. El enfoque, según se ha expuesto, debe ser integral: No se trata de recaudar menos, sino de recaudar mejor. La meta es incentivar sectores con capacidad de generar inversión, empleo y exportaciones, integrando a más actores a la economía formal.

El contexto económico subraya la importancia de estas medidas. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela podría alcanzar los 124 mil millones de dólares al cierre de 2026. Aunque esta cifra representa una recuperación respecto a años anteriores, aún se mantiene distante de los 390 mil millones de dólares registrados en 2010. La aspiración es que una economía más robusta y con tasas razonables permita una recaudación superior y sostenible para el país.

Con información de Seniat

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesEconomía VenezolanaReforma tributariaSector PrivadoSeniat

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.