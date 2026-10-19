Inameh: Pronóstico para este lunes 19 de octubre 2026

Según el pronóstico, en horas de la mañana se prevé cielo de parcialmente nublado a despejado en gran parte del territorio nacional.

No obstante, podrían formarse áreas de nubosidad que generen lluvias o chubascos, especialmente en la Guayana Esequiba, Región Insular, llanos occidentales, los Andes y Zulia.

Inameh pronostica

A la par de las lluvias, las altas temperaturas marcarán la jornada de este lunes en varias entidades del país.

Según la tabla de temperaturas extremas del Inameh, ciudades como Maracaibo, San Felipe, Coro, Barquisimeto, Puerto Ayacucho y sectores de la Guayana Esequiba registrarán máximas que oscilarán entre los 36 °C y 38 °C.

En el caso de la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), el Inameh indicó que durante la mañana habrá baja probabilidad de precipitaciones con cielos parcialmente nublados.

Para el final de la tarde no se descartan lloviznas dispersas en zonas montañosas, mientras que las temperaturas irán desde los 19 °C de mínima en la capital hasta alcanzar máximas de 34 °C en La Guaira.