A través de la plataforma digital, el Ejecutivo nacional inició este lunes 19 de octubre progresivamente la acreditación de un nuevo estipendio destinado a los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela.
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Sistema Patria inicia pago del bono Somos Venezuela este 19 de octubre
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