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Sistema Patria inicia pago del bono Somos Venezuela este 19 de octubre

Beneficios sociales

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A través de la plataforma digital, el Ejecutivo nacional inició este lunes 19 de octubre progresivamente la acreditación de un nuevo estipendio destinado a los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela.

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De acuerdo con los reportes, el monto adjudicado este lunes 19 de octubre es de 4.893,80 bolívares, los cuales son depositados de manera directa y gradual en el Monedero Patria. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y mediante la aplicación veMonedero.

Sistema Patria activa pago de nuevo bono este 19 de octubre: monto abonado

Por otra parte, se espera que en las próximas horas se libere el pago del Bono de Ingreso Integral para el personal jubilado de diversas instituciones. Este beneficio contempla un monto equivalente a 133 dólares, estableciendo para aquellos jubilados que no reciben cestaticket la cantidad de 116.641,00 bolívares.

Las autoridades recuerdan a los usuarios la importancia de verificar los canales oficiales para evitar estafas. Además del número 3532 para notificaciones, se encuentra disponible el 67373 para consultas de saldo y el 3777, destinado exclusivamente a la asignación de litros en el Monedero de Gasolina Subsidiada.

Con información de Sistema Patria

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