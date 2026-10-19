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Funvisis reporta tres sismos de baja magnitud en el territorio nacional este 19 de octubre

Reporte sísmico

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Imagen de la noticia: Funvisis reporta tres sismos de baja magnitud en el territorio nacional este 19 de octubre

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó el registro de tres movimientos telúricos en el país durante la jornada de este 19 de octubre. Según los datos oficiales, los eventos sísmicos no fueron sentidos por la población en las zonas donde se localizaron los epicentros.

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El primer evento ocurrió a las 12:12 a.m. con una magnitud de 2.9, situándose a 76 kilómetros al norte de Güiria, en el estado Sucre. Posteriormente, a las 9:57 a.m., se detectó un segundo sismo de 2.7 de magnitud a 31 kilómetros al noreste de San Felipe, estado Yaracuy.

Finalmente, a las 10:05 a.m., el organismo registró un tercer movimiento de 2.6 de magnitud, con epicentro a 25 kilómetros al noroeste de Biscucuy, en el estado Trujillo. Funvisis mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Con información de Funvisis

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