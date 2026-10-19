La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó el registro de tres movimientos telúricos en el país durante la jornada de este 19 de octubre. Según los datos oficiales, los eventos sísmicos no fueron sentidos por la población en las zonas donde se localizaron los epicentros.
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Funvisis reporta tres sismos de baja magnitud en el territorio nacional este 19 de octubre
Reporte sísmico
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Con información de Funvisis
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