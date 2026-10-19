Funvisis reporta tres sismos de baja magnitud en el territorio nacional este 19 de octubre

El primer evento ocurrió a las 12:12 a.m. con una magnitud de 2.9, situándose a 76 kilómetros al norte de Güiria, en el estado Sucre. Posteriormente, a las 9:57 a.m., se detectó un segundo sismo de 2.7 de magnitud a 31 kilómetros al noreste de San Felipe, estado Yaracuy.

Finalmente, a las 10:05 a.m., el organismo registró un tercer movimiento de 2.6 de magnitud, con epicentro a 25 kilómetros al noroeste de Biscucuy, en el estado Trujillo. Funvisis mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional.