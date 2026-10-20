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Bolipuertos, Impordiesel y TFG Marine acuerdan convertir puertos venezolanos en centro de suministro de combustible marino

Infraestructura portuaria

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La empresa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) suscribió un convenio comercial con la compañía Impordiesel y la firma TFG Marine, división de Trafigura, con el objetivo de convertir a los puertos venezolanos en un centro de abastecimiento de combustibles marinos para la región del Caribe.

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El acuerdo fue formalizado por representantes de las tres entidades, entre ellos Germán Gómez Larez, presidente de Bolipuertos; Carlos Eduardo Canelón, viceministro de Petroquímica y Refinación; Mirelys Velázquez, delegada de Trafigura en Venezuela; y Luis Leudo, presidente de Impordiesel. Según lo informado, esta alianza busca potenciar la atención de las embarcaciones que transitan por la zona y fortalecer el sector marítimo nacional.

El plan operativo contempla la incorporación de embarcaciones de suministro para efectuar maniobras bajo el sistema Ship-to-Ship, permitiendo el despacho directo de combustible a naves de cabotaje e itinerario internacional mediante barcazas. De acuerdo con Gómez Lárez, esta iniciativa se integra a los esfuerzos actuales de recuperación de la infraestructura portuaria y la modernización tecnológica de la institución.

El servicio incluirá el suministro de tres tipos de combustible: Marine Gas Oil (MGO), Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) y High Sulphur Fuel Oil (HSFO). Asimismo, se informó que todos los procedimientos operativos y el expendio del producto se adaptarán a las directrices del Anexo VI del Convenio MARPOL y las regulaciones IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional.

Con información de noticiascol.com

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