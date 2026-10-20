La empresa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) suscribió un convenio comercial con la compañía Impordiesel y la firma TFG Marine, división de Trafigura, con el objetivo de convertir a los puertos venezolanos en un centro de abastecimiento de combustibles marinos para la región del Caribe.
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Bolipuertos, Impordiesel y TFG Marine acuerdan convertir puertos venezolanos en centro de suministro de combustible marino
Infraestructura portuaria
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Con información de noticiascol.com
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