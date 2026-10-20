Bolipuertos, Impordiesel y TFG Marine acuerdan convertir puertos venezolanos en centro de suministro de combustible marino

El acuerdo fue formalizado por representantes de las tres entidades, entre ellos Germán Gómez Larez, presidente de Bolipuertos; Carlos Eduardo Canelón, viceministro de Petroquímica y Refinación; Mirelys Velázquez, delegada de Trafigura en Venezuela; y Luis Leudo, presidente de Impordiesel. Según lo informado, esta alianza busca potenciar la atención de las embarcaciones que transitan por la zona y fortalecer el sector marítimo nacional.

El plan operativo contempla la incorporación de embarcaciones de suministro para efectuar maniobras bajo el sistema Ship-to-Ship, permitiendo el despacho directo de combustible a naves de cabotaje e itinerario internacional mediante barcazas. De acuerdo con Gómez Lárez, esta iniciativa se integra a los esfuerzos actuales de recuperación de la infraestructura portuaria y la modernización tecnológica de la institución.

El servicio incluirá el suministro de tres tipos de combustible: Marine Gas Oil (MGO), Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) y High Sulphur Fuel Oil (HSFO). Asimismo, se informó que todos los procedimientos operativos y el expendio del producto se adaptarán a las directrices del Anexo VI del Convenio MARPOL y las regulaciones IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional.