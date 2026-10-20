La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó formalmente los documentos requeridos para postular a Caracas como sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. El acto se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde la mandataria expresó su expectativa sobre la obtención de la sede para que el país pueda recibir a las delegaciones internacionales.
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Caracas postula oficialmente su candidatura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030
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Con información de noticiascol.com
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