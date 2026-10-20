Caracas postula oficialmente su candidatura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030

Por su parte, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, recibió la documentación y valoró el respaldo institucional presentado por el Ejecutivo. Durante el encuentro, el directivo subrayó que las garantías gubernamentales son la esencia de esta postulación, al tratarse de una competencia que involucra a 37 naciones.

Mejía Oviedo también se refirió a las condiciones actuales de la capital venezolana tras realizar una inspección técnica. El directivo señaló que han observado una ciudad preparada para un evento de esta magnitud y confirmó que el organismo iniciará el proceso de validación para presentar la propuesta ante su asamblea y equipo ejecutivo.