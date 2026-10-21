Chavismo y oposición cierran tercera ronda de diálogo enfocada en garantías electorales

Estas conversaciones se desarrollan bajo el esquema de transición promovido por Estados Unidos. Aunque hasta el momento no se han divulgado los detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados en esta etapa, las mesas de trabajo han priorizado el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de una renovación en las instituciones públicas.

Durante el transcurso de la semana, la delegación opositora mantuvo encuentros con diversos sectores sociales, incluyendo defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes han solicitado garantías concretas ante las denuncias sobre vulneraciones civiles. Asimismo, durante el fin de semana, los delegados sostuvieron reuniones con integrantes del Colegio de Abogados de Caracas para evaluar propuestas orientadas a la transformación del sistema de justicia, lo que incluye la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este espacio de negociación ha mantenido una agenda constante, tras haber celebrado reuniones previas en agosto y septiembre donde se abordaron temas como el desbloqueo de activos en el exterior, el levantamiento de restricciones a portales informativos y la garantía de la libertad de expresión. El pasado 9 de octubre, la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, sostuvo un encuentro en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien instó a las partes a seguir logrando progresos en materia de libertades políticas y reformas electorales.