Representantes del chavismo y de un sector de la oposición culminan este miércoles la tercera ronda del proceso de diálogo, el cual se ha centrado principalmente en la discusión de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral en Venezuela.
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Chavismo y oposición cierran tercera ronda de diálogo enfocada en garantías electorales
Proceso de negociación
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Con información de noticiascol.com
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