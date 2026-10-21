La Embajada de Francia en Venezuela anunció este martes la reactivación de su servicio de visado para los ciudadanos interesados en viajar al país europeo. A través de sus canales oficiales, la representación diplomática confirmó que las solicitudes para obtener el documento se gestionarán a través del portal oficial France-Visas.
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Embajada de Francia reactiva servicio de visado en Venezuela
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