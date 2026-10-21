Embajada de Francia reactiva servicio de visado en Venezuela

La sede diplomática precisó que la recepción de documentos y asignación de citas se efectuarán de manera temporal en las instalaciones del Colegio Francia, ubicadas en la urbanización Campo Claro de Caracas. Por el momento, la institución no ha detallado cuánto tiempo se mantendrá esta modalidad de atención ni ha informado sobre cambios en los requisitos necesarios para completar el proceso de solicitud.