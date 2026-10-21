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Embajada de Francia reactiva servicio de visado en Venezuela

Trámites diplomáticos

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La Embajada de Francia en Venezuela anunció este martes la reactivación de su servicio de visado para los ciudadanos interesados en viajar al país europeo. A través de sus canales oficiales, la representación diplomática confirmó que las solicitudes para obtener el documento se gestionarán a través del portal oficial France-Visas.

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La sede diplomática precisó que la recepción de documentos y asignación de citas se efectuarán de manera temporal en las instalaciones del Colegio Francia, ubicadas en la urbanización Campo Claro de Caracas. Por el momento, la institución no ha detallado cuánto tiempo se mantendrá esta modalidad de atención ni ha informado sobre cambios en los requisitos necesarios para completar el proceso de solicitud.

Con información de noticiascol.com

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