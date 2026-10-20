Inameh: Pronóstico para este martes 20 de octubre 2026

Según el reporte, la interacción de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica sobre el occidente del país generará estas condiciones.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

En la mañana se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional; asimismo, desarrollo nuboso generando lluvias o chubascos, especialmente en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, región insular, los Andes y Zulia, y algunas lluvias o lloviznas dispersas en los llanos centrales y centro norte costero.

En horas de la tarde y la noche se anticipa un incremento en la cobertura nubosa con probables lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales y centrales, centro occidente y región centro norte costera, sin descartar lluvias de menor intensidad en nororiente, los Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, a primeras horas de la mañana se espera nubosidad de parcial a fragmentada, y probables lluvias o lloviznas dispersas en zonas de montaña.

Hacia la tarde y noche, es probable un incremento en el desarrollo nuboso, junto con la ocurrencia de lluvias o chubascos de variable intensidad.

En materia de altas temperaturas, el reporte indica que el termómetro rozará los 38°C en entidades como Zulia (Maracaibo), Lara (Barquisimeto), Amazonas (Puerto Ayacucho) y la Guayana Esequiba.

Asimismo, se esperan máximas de 37°C en Anzoátegui (Barcelona) y Falcón (Coro), y de 36°C en Yaracuy (San Felipe) y Bolívar (Ciudad Bolívar).

Para la Gran Caracas, se estima una mínima de 20°C en la mañana y una máxima que alcanzará los 30°C hacia el mediodía.