Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Inameh: Pronóstico para este martes 20 de octubre 2026

|2 min|
Imagen de la noticia: Inameh: Pronóstico para este martes 20 de octubre 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó este martes 20 de octubre de 2026 sobre temperaturas de hasta 38°C y lluvias con descargas eléctricas.

Lee también
Ley de Transporte Terrestre exige a motorizados circular por el hombrillo en autopistas

Según el reporte, la interacción de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica sobre el occidente del país generará estas condiciones.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

En la mañana se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional; asimismo, desarrollo nuboso generando lluvias o chubascos, especialmente en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, región insular, los Andes y Zulia, y algunas lluvias o lloviznas dispersas en los llanos centrales y centro norte costero.

En horas de la tarde y la noche se anticipa un incremento en la cobertura nubosa con probables lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales y centrales, centro occidente y región centro norte costera, sin descartar lluvias de menor intensidad en nororiente, los Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, a primeras horas de la mañana se espera nubosidad de parcial a fragmentada, y probables lluvias o lloviznas dispersas en zonas de montaña.

Hacia la tarde y noche, es probable un incremento en el desarrollo nuboso, junto con la ocurrencia de lluvias o chubascos de variable intensidad.

En materia de altas temperaturas, el reporte indica que el termómetro rozará los 38°C en entidades como Zulia (Maracaibo), Lara (Barquisimeto), Amazonas (Puerto Ayacucho) y la Guayana Esequiba.

Asimismo, se esperan máximas de 37°C en Anzoátegui (Barcelona) y Falcón (Coro), y de 36°C en Yaracuy (San Felipe) y Bolívar (Ciudad Bolívar).

Para la Gran Caracas, se estima una mínima de 20°C en la mañana y una máxima que alcanzará los 30°C hacia el mediodía.

Con información de Inameh

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesInamehNacionales

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.