En el marco de la conmemoración del Día del Golpe de Timón, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, junto al Consejo Federal de Gobierno, inició el proceso de desembolso progresivo de financiamiento dirigido a los circuitos comunales. Estos recursos permitirán la ejecución de las obras aprobadas durante la Segunda Consulta Nacional 2026.
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Ministerio de Comunas inicia desembolso de fondos para proyectos de la Segunda Consulta Nacional 2026
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Con información de noticiascol.com
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