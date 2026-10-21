Ministerio de Comunas inicia desembolso de fondos para proyectos de la Segunda Consulta Nacional 2026

El ministro Ángel Prado informó que el cronograma de asignación presupuestaria comenzó este lunes, con el propósito de asegurar la transferencia directa de fondos a las bases populares. Durante la jornada, el titular de la cartera destacó la participación ciudadana y la incorporación de dos circuitos comunales en el estado Guayana Esequiba, además de la integración de las juntas de condominio en los sectores urbanos.

Sobre la sostenibilidad de los proyectos, Prado explicó que el fondo nacional se alimenta de la recaudación tributaria y se fortalece mediante esquemas de coinversión con gobernaciones y alcaldías. Como ejemplo, mencionó las experiencias en Caracas y Falcón, donde se articularon esfuerzos con los gobiernos locales para respaldar las obras más votadas.

Finalmente, el ministro adelantó que, bajo los lineamientos del Ejecutivo nacional, la próxima edición de la Consulta Popular estará dirigida de manera exclusiva a proyectos formulados por la juventud venezolana.