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Ministerio de Comunas inicia desembolso de fondos para proyectos de la Segunda Consulta Nacional 2026

Gestión territorial

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En el marco de la conmemoración del Día del Golpe de Timón, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, junto al Consejo Federal de Gobierno, inició el proceso de desembolso progresivo de financiamiento dirigido a los circuitos comunales. Estos recursos permitirán la ejecución de las obras aprobadas durante la Segunda Consulta Nacional 2026.

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El ministro Ángel Prado informó que el cronograma de asignación presupuestaria comenzó este lunes, con el propósito de asegurar la transferencia directa de fondos a las bases populares. Durante la jornada, el titular de la cartera destacó la participación ciudadana y la incorporación de dos circuitos comunales en el estado Guayana Esequiba, además de la integración de las juntas de condominio en los sectores urbanos.

Sobre la sostenibilidad de los proyectos, Prado explicó que el fondo nacional se alimenta de la recaudación tributaria y se fortalece mediante esquemas de coinversión con gobernaciones y alcaldías. Como ejemplo, mencionó las experiencias en Caracas y Falcón, donde se articularon esfuerzos con los gobiernos locales para respaldar las obras más votadas.

Finalmente, el ministro adelantó que, bajo los lineamientos del Ejecutivo nacional, la próxima edición de la Consulta Popular estará dirigida de manera exclusiva a proyectos formulados por la juventud venezolana.

Con información de noticiascol.com

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