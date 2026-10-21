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Inameh: Pronóstico para este miércoles 21 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la interacción de la zona de convergencia intertropical con la vaguada monzónica posicionada en el occidente del país generará lluvias de intensidad variable en varias regiones de Venezuela durante este miércoles 21 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el reporte del Inameh, en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado a fragmentado en gran parte del territorio nacional.

No obstante, podrían formarse áreas de nubosidad que generen lluvias o chubascos, principalmente en Anzoátegui, Cojedes, Lara, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y la noche, se espera un incremento en la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en nororiente, llanos centrales y la región insular.

En cuanto a las temperaturas, se registrarán máximas extremas de hasta 38 °C en ciudades como Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho y Guayana Esequiba, mientras que las mínimas rondarán los 5 °C en zonas montañosas de Mérida.

Pronóstico para la Gran Caracas

Para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el Inameh proyecta nubosidad parcial durante la mañana con algunas precipitaciones en áreas de montaña.

Hacia la tarde y la noche, se anticipa un ligero incremento en la nubosidad con probabilidad de lluvias o lloviznas dispersas, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima estimada en 30 °C para la capital.

Con información de Inameh

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