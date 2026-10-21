Inameh: Pronóstico para este miércoles 21 de octubre 2026

De acuerdo con el reporte del Inameh, en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado a fragmentado en gran parte del territorio nacional.

No obstante, podrían formarse áreas de nubosidad que generen lluvias o chubascos, principalmente en Anzoátegui, Cojedes, Lara, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y la noche, se espera un incremento en la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en nororiente, llanos centrales y la región insular.

En cuanto a las temperaturas, se registrarán máximas extremas de hasta 38 °C en ciudades como Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho y Guayana Esequiba, mientras que las mínimas rondarán los 5 °C en zonas montañosas de Mérida.

Pronóstico para la Gran Caracas

Para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el Inameh proyecta nubosidad parcial durante la mañana con algunas precipitaciones en áreas de montaña.

Hacia la tarde y la noche, se anticipa un ligero incremento en la nubosidad con probabilidad de lluvias o lloviznas dispersas, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima estimada en 30 °C para la capital.