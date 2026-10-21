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Gobierno suspende uso obligatorio de máquinas fiscales y anuncia reforma tributaria

Sistema tributario nacional

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El Gobierno nacional, a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, informó sobre una serie de cambios en la gestión fiscal del país. Entre las medidas más destacadas se encuentra la suspensión inmediata del uso obligatorio de máquinas fiscales, una decisión orientada a facilitar la formalización de los pequeños y medianos comercios. Rodríguez explicó que esta acción forma parte de un proceso de modernización y digitalización del sistema tributario. Asimismo, se llevará a cabo una revisión integral de la nómina de contribuyentes especiales para ajustar el registro a los criterios normativos vigentes. Para fortalecer la fiscalización, el Estado ha consolidado la interconexión en tiempo real entre la administración tributaria y organismos como el Saime, el Saren, el BCV y el sector bancario. Según los datos oficiales, estas gestiones han derivado en un incremento del 27% en la recaudación tributaria durante el mes de octubre. Los ingresos adicionales serán destinados a proyectos de salud, educación, infraestructura y la atención a las familias afectadas por los recientes sismos en el territorio nacional.

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