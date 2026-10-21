El Club de Robótica de la Universidad Monteávila (UMA) obtuvo la medalla de oro en la categoría RC Electric Car Racing del Campeonato Nacional TechnoXian 2026, realizado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Con este resultado, los estudiantes consiguieron el pase a la competencia mundial de robótica en Malasia, donde representarán a Venezuela y demostrarán sus capacidades frente a equipos de otros países.
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Club de Robótica de la UMA clasifica al mundial tras ganar oro en el TechnoXian 2026
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