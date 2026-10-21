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Club de Robótica de la UMA clasifica al mundial tras ganar oro en el TechnoXian 2026

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El Club de Robótica de la Universidad Monteávila (UMA) obtuvo la medalla de oro en la categoría RC Electric Car Racing del Campeonato Nacional TechnoXian 2026, realizado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Con este resultado, los estudiantes consiguieron el pase a la competencia mundial de robótica en Malasia, donde representarán a Venezuela y demostrarán sus capacidades frente a equipos de otros países.

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Para alcanzar este reconocimiento, los integrantes del club diseñaron y construyeron un prototipo de vehículo con tracción en las cuatro ruedas. El carro superó las pruebas en una pista de tierra bajo la modalidad contrarreloj, un desafío que requirió de preparación técnica, ensayos constantes y coordinación entre los miembros del equipo.

La delegación está compuesta por siete estudiantes de diversas carreras de la UMA: José Chacón, Boyan Peykov, Manuel Sabino, Andrés Matheus, Juan Sifontes, Daniel Castellón y Sofía Cipolletti. José Chacón, presidente del club, resaltó que el éxito es producto de un esfuerzo colectivo y una profunda pasión por la tecnología, al tiempo que expresó la expectativa del grupo ante el reto internacional.

El evento, que celebró su primera edición en el país, contó con la organización de la World Robotics Sport Organization, FUNDAAHE y la Universidad Bicentenaria de Aragua, bajo el apoyo institucional de la UNESCO. La cita reunió a más de 50 instituciones educativas en ocho categorías técnicas, incluyendo desafíos de innovación, cohetes de agua y robots de combate.

Con información de noticiascol.com

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