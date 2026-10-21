La jefa de la delegación opositora en el proceso de diálogo, Dinorah Figuera, afirmó que la realización de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela debe estar supeditada a la existencia de garantías institucionales sólidas. En este sentido, la dirigente planteó que finales de 2027 es el horizonte temporal adecuado para llevar a cabo este evento electoral y consolidar la ruta institucional.
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Política
Dinorah Figuera propone finales de 2027 para elecciones presidenciales con garantías institucionales
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