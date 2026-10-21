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Dinorah Figuera propone finales de 2027 para elecciones presidenciales con garantías institucionales

Proceso de diálogo

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La jefa de la delegación opositora en el proceso de diálogo, Dinorah Figuera, afirmó que la realización de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela debe estar supeditada a la existencia de garantías institucionales sólidas. En este sentido, la dirigente planteó que finales de 2027 es el horizonte temporal adecuado para llevar a cabo este evento electoral y consolidar la ruta institucional.

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Durante la culminación de la tercera ronda de conversaciones, Figuera detalló que el equipo técnico se encuentra trabajando en la depuración del registro electoral y en la revisión de irregularidades detectadas en el sistema. Se espera que los resultados de este análisis sean presentados en un informe definitivo durante el mes de diciembre.

La representante opositora enfatizó que, antes de convocar a una votación nacional, es necesario avanzar en un proceso de transición que incluya el desmontaje y la reorganización de las estructuras del Estado. Entre las condiciones señaladas, destacó la importancia de renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia y la restitución de las tarjetas de los partidos políticos, medidas que considera indispensables para garantizar la transparencia del proceso.

Con información de noticiascol.com

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