Conindustria propone extender el plazo para el pago del IVA a 30 días

López enfatizó que la cartera de crédito en el país se sitúa actualmente en apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra distante del 13% o 14% que se requiere para dinamizar la economía. En este sentido, el representante gremial abogó por ampliar la base tributaria para que no todos sean contribuyentes especiales, facilitando así la transición de los microempresarios y del sector informal hacia la formalidad.

El presidente de Conindustria destacó que los ajustes recientes en materia fiscal han generado beneficios para la industria y aseguró que estas nuevas propuestas buscan un impacto positivo en la calidad de vida del ciudadano, al permitir productos más accesibles. Asimismo, informó que el gremio trabaja en la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, enfocándose en la actualización de las prestaciones sociales para garantizar mayor rentabilidad al trabajador al momento de su retiro.

Finalmente, López señaló que este diálogo o conversaciones con el gobierno están bastante avanzadas y estima que las negociaciones podrían concluir antes de que finalice el año 2026.