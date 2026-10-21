Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Conindustria propone extender el plazo para el pago del IVA a 30 días

Propuestas económicas

|2 min|
Imagen de la noticia: Conindustria propone extender el plazo para el pago del IVA a 30 días

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, presentó una serie de propuestas ante el Ejecutivo nacional con el objetivo de brindar mayor flexibilidad al sector manufacturero y comercial. Entre las medidas principales, el gremio sugiere extender el plazo para el pago del IVA de 15 a 30 días, una acción que, según el dirigente, permitiría otorgar mayor oxígeno a las empresas ante las limitaciones actuales del sistema financiero.

Lee también
Gobierno suspende uso obligatorio de máquinas fiscales y anuncia reforma tributaria

López enfatizó que la cartera de crédito en el país se sitúa actualmente en apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra distante del 13% o 14% que se requiere para dinamizar la economía. En este sentido, el representante gremial abogó por ampliar la base tributaria para que no todos sean contribuyentes especiales, facilitando así la transición de los microempresarios y del sector informal hacia la formalidad.

El presidente de Conindustria destacó que los ajustes recientes en materia fiscal han generado beneficios para la industria y aseguró que estas nuevas propuestas buscan un impacto positivo en la calidad de vida del ciudadano, al permitir productos más accesibles. Asimismo, informó que el gremio trabaja en la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, enfocándose en la actualización de las prestaciones sociales para garantizar mayor rentabilidad al trabajador al momento de su retiro.

Finalmente, López señaló que este diálogo o conversaciones con el gobierno están bastante avanzadas y estima que las negociaciones podrían concluir antes de que finalice el año 2026.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesConindustriaIVATito López

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.