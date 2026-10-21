El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, presentó una serie de propuestas ante el Ejecutivo nacional con el objetivo de brindar mayor flexibilidad al sector manufacturero y comercial. Entre las medidas principales, el gremio sugiere extender el plazo para el pago del IVA de 15 a 30 días, una acción que, según el dirigente, permitiría otorgar mayor oxígeno a las empresas ante las limitaciones actuales del sistema financiero.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Conindustria propone extender el plazo para el pago del IVA a 30 días
Propuestas económicas
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...