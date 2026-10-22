El proceso de pago del Ingreso Integral para los pensionados del IVSS y Amor Mayor comenzó este 21 de octubre. Este beneficio, anteriormente conocido como Bono contra la Guerra Económica, es gestionado a través de la Plataforma Patria.
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Inicia pago del Ingreso Integral para pensionados este 21 de octubre
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Con información de Sistema Patria
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