Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Inicia pago del Ingreso Integral para pensionados este 21 de octubre

Beneficios sociales

|1 min|
Imagen de la noticia: Inicia pago del Ingreso Integral para pensionados este 21 de octubre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El proceso de pago del Ingreso Integral para los pensionados del IVSS y Amor Mayor comenzó este 21 de octubre. Este beneficio, anteriormente conocido como Bono contra la Guerra Económica, es gestionado a través de la Plataforma Patria.

Lee también
Cotización oficial del dólar y euro para el jueves 22 de octubre: precio fijado por el BCV

De acuerdo con la información oficial, el monto asignado para este mes es de 61.390,00 bolívares, cifra que equivale a un rango de entre 69 y 70 dólares, según la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela. Es importante destacar que este abono se realiza de forma independiente a la pensión base del IVSS, la cual mantiene un valor de 130,00 bolívares y se deposita por separado en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Para acceder a los fondos, los usuarios deben ingresar a su cuenta en la Plataforma Patria, dirigirse a la sección de Monedero y aceptar la asignación del Ingreso Integral. Una vez completado este paso, el beneficiario podrá transferir el dinero a la cuenta bancaria que tenga registrada en el sistema.

El pago se realiza directamente en el monedero digital de la plataforma, facilitando así la disposición de los recursos para los pensionados registrados en el sistema.

Con información de Sistema Patria

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesIVSSPensionadosPlataforma Patria

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.