Inicia pago del Ingreso Integral para pensionados este 21 de octubre

De acuerdo con la información oficial, el monto asignado para este mes es de 61.390,00 bolívares, cifra que equivale a un rango de entre 69 y 70 dólares, según la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela. Es importante destacar que este abono se realiza de forma independiente a la pensión base del IVSS, la cual mantiene un valor de 130,00 bolívares y se deposita por separado en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Para acceder a los fondos, los usuarios deben ingresar a su cuenta en la Plataforma Patria, dirigirse a la sección de Monedero y aceptar la asignación del Ingreso Integral. Una vez completado este paso, el beneficiario podrá transferir el dinero a la cuenta bancaria que tenga registrada en el sistema.

El pago se realiza directamente en el monedero digital de la plataforma, facilitando así la disposición de los recursos para los pensionados registrados en el sistema.