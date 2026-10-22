Inameh: Pronóstico para este jueves 22 de octubre 2026

Precisó que la presencia de la vaguada monzónica sobre el occidente del territorio, en interacción con la zona de convergencia intertropical y los efectos del calentamiento local, propiciará el incremento de la nubosidad en la segunda mitad del día.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

Según el Inameh, en la mañana, se estima cielo parcialmente nublado a despejado en la mayor parte del país; sin embargo, al norte de Bolívar, noroeste de Amazonas, norte de Cojedes, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Zulia, se estiman mantos nubosos productores de lluvias o lloviznas dispersas.

En horas de la tarde y la noche, se prevé aumento de la cobertura nubosa con la posibilidad de precipitaciones de intensidad variable en Amazonas, llanos centrales, occidentales, región central, centro-occidente, los Andes y Zulia. En el resto del país, prevalecerá de parcial a despejado.

En lo que respecta a la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, las primeras horas del día contarán con nubosidad parcial y lloviznas dispersas en zonas de montaña.

Hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones y temperaturas que marcarán entre los 23 °C y los 28°C.

En localidades como Barquisimeto y Maracaibo los termómetros alcanzarán los 38°C, mientras que en sectores de Puerto Ayacucho y la Guayana Esequiba las marcas extremas llegarán hasta los 39°C.