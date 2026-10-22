Personal del Ministerio de Educación espera pagos de nómina y bonos este 23 de octubre

Además de la nómina regular, la planificación de pagos incluye la asignación de recursos destinados a becas, servicios de guardería y diversas bonificaciones dirigidas al personal docente, administrativo y obrero. Una vez completado el aval por parte del Sistema Patria, se iniciará la tramitación operativa necesaria para que los fondos sean liberados.

De acuerdo con el esquema habitual, los depósitos se realizarán de forma progresiva en las distintas entidades bancarias del país. Los trabajadores esperan que el proceso se cumpla según lo estipulado para garantizar la disponibilidad de sus ingresos en el transcurso de la jornada. El personal activo y jubilado del Ministerio de Educación espera el inicio del proceso de abono correspondiente a sus pagos nómina y bonificaciones.