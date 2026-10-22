El personal activo y jubilado adscrito al Ministerio de Educación se mantiene a la expectativa ante el inicio del proceso de pago de sus compromisos salariales y bonificaciones, previsto para este 23 de octubre. La jornada de desembolsos contempla la cancelación de la segunda quincena del mes, junto con el beneficio de cestaticket, cuyo monto estimado se ubica en Bs. 35.200.
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Personal del Ministerio de Educación espera pagos de nómina y bonos este 23 de octubre
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Con información de Sistema Patria
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