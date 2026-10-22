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Tareck El Aissami rechaza renunciar a su nacionalidad durante juicio por caso Pdvsa-Cripto

Proceso judicial

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Durante la sesión del juicio que se le sigue por el caso Pdvsa-Cripto, el exvicepresidente Tareck El Aissami tomó la palabra ante el tribunal para fijar posición sobre su situación legal y personal. El exfuncionario, quien permanece procesado por su presunta vinculación en un esquema de corrupción dentro de la industria petrolera, aprovechó su intervención para aclarar puntos específicos sobre su estatus.

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El Aissami declaró ante el estrado que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. Asimismo, el exministro se refirió a los rumores sobre una posible salida del país bajo la figura de extradición, asegurando que no quiero que me extraditen y enfatizando que, de llegar a ocurrir tal escenario, él no ha realizado ninguna petición en ese sentido.

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Esta comparecencia se enmarca en el proceso judicial que investiga irregularidades administrativas en Pdvsa, un caso que ha involucrado a diversos funcionarios públicos y que continúa bajo el escrutinio del sistema de justicia venezolano.

Con información de noticiascol.com

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