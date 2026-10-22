Durante la sesión del juicio que se le sigue por el caso Pdvsa-Cripto, el exvicepresidente Tareck El Aissami tomó la palabra ante el tribunal para fijar posición sobre su situación legal y personal. El exfuncionario, quien permanece procesado por su presunta vinculación en un esquema de corrupción dentro de la industria petrolera, aprovechó su intervención para aclarar puntos específicos sobre su estatus.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Tareck El Aissami rechaza renunciar a su nacionalidad durante juicio por caso Pdvsa-Cripto
Proceso judicial
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...