Tareck El Aissami rechaza renunciar a su nacionalidad durante juicio por caso Pdvsa-Cripto

Durante la sesión del juicio que se le sigue por el caso Pdvsa-Cripto, el exvicepresidente Tareck El Aissami tomó la palabra ante el tribunal para fijar posición sobre su situación legal y personal. El exfuncionario, quien permanece procesado por su presunta vinculación en un esquema de corrupción dentro de la industria petrolera, aprovechó su intervención para aclarar puntos específicos sobre su estatus.