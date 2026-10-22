Las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron este miércoles 21 de octubre revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, con especial énfasis en los procesos de inhabilitación política en Venezuela. Este compromiso se alcanzó al concluir el tercer ciclo de conversaciones entre ambas partes.
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Política
Chavismo y oposición acuerdan revisar inhabilitaciones políticas tras tercer ciclo de diálogo
Proceso de negociación
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Con información de noticiascol.com
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