Chavismo y oposición acuerdan revisar inhabilitaciones políticas tras tercer ciclo de diálogo

Como parte de los acuerdos, los representantes también decidieron iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales, entre ellos la Ley de partidos políticos, con el objetivo de garantizar la participación de todos los sectores y fortalecer la democracia, según informó Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora.

La agenda de revisión incluye la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024, que establece penas de prisión de hasta 30 años y multas para quienes promuevan sanciones contra el gobierno. Asimismo, las partes pactaron evaluar la definición y tipificación del delito de terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, un punto relevante tras las detenciones registradas durante la crisis poselectoral.

Este acercamiento ocurre mientras la oposición mantiene su exigencia de levantar la inhabilitación política a María Corina Machado, con el fin de que pueda participar en la transición ante una eventual elección presidencial. Tras el cierre de esta etapa de negociaciones, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre próximo.