Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Autoridades coordinan despliegue del operativo Navidades Seguras 2026 en el país

Operativo nacional

|2 min|
Imagen de la noticia: Autoridades coordinan despliegue del operativo Navidades Seguras 2026 en el país

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciaron las mesas de trabajo para la ejecución del operativo Navidades Seguras 2026. El encuentro, realizado en la sede del Centro de Control, Comando y Telecomunicaciones Ven9-1-1 en La California, permitió establecer las estrategias necesarias para el resguardo de la población durante la venidera temporada decembrina.

Lee también
Buque Fugro Brasilis inicia estudios en el Campo Lorán de la Plataforma Deltana

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, encabezó la jornada junto a representantes del sector aéreo, marítimo y terrestre. Entre los asistentes destacaron el viceministro para el Transporte Aéreo, Sergio Silvio Prato; el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Edwin Reyes; y el comandante de Guardacostas de la Armada Bolivariana, vicealmirante Luis Leonardo Ortega Valles.

Las autoridades definieron la hoja de ruta que contemplará la activación progresiva de más de 5 mil Cuadrantes de Paz en todo el territorio nacional. Esta planificación busca garantizar una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier eventualidad en los distintos sectores del país.

En la reunión también participaron secretarios de Seguridad Ciudadana de diversas entidades, integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) y mandos de los cuerpos policiales municipales y estadales. Según lo expuesto por Palencia, la articulación previa entre estos entes es un paso esencial para brindar tranquilidad y respuesta inmediata a la población una vez se active formalmente el operativo en las calles del país.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesFANBNavidades SegurasSeguridad Ciudadana

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.