Los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciaron las mesas de trabajo para la ejecución del operativo Navidades Seguras 2026. El encuentro, realizado en la sede del Centro de Control, Comando y Telecomunicaciones Ven9-1-1 en La California, permitió establecer las estrategias necesarias para el resguardo de la población durante la venidera temporada decembrina.
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Autoridades coordinan despliegue del operativo Navidades Seguras 2026 en el país
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Con información de noticiascol.com
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