Autoridades coordinan despliegue del operativo Navidades Seguras 2026 en el país

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, encabezó la jornada junto a representantes del sector aéreo, marítimo y terrestre. Entre los asistentes destacaron el viceministro para el Transporte Aéreo, Sergio Silvio Prato; el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Edwin Reyes; y el comandante de Guardacostas de la Armada Bolivariana, vicealmirante Luis Leonardo Ortega Valles.

Las autoridades definieron la hoja de ruta que contemplará la activación progresiva de más de 5 mil Cuadrantes de Paz en todo el territorio nacional. Esta planificación busca garantizar una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier eventualidad en los distintos sectores del país.

En la reunión también participaron secretarios de Seguridad Ciudadana de diversas entidades, integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) y mandos de los cuerpos policiales municipales y estadales. Según lo expuesto por Palencia, la articulación previa entre estos entes es un paso esencial para brindar tranquilidad y respuesta inmediata a la población una vez se active formalmente el operativo en las calles del país.