El buque de investigación marina M.V. Fugro Brasilis arribó a aguas venezolanas para dar inicio a la segunda fase de estudios técnicos en el Campo Lorán, situado en la Plataforma Deltana. Esta operación forma parte de los proyectos de desarrollo gasífero impulsados por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.
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Buque Fugro Brasilis inicia estudios en el Campo Lorán de la Plataforma Deltana
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