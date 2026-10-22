Buque Fugro Brasilis inicia estudios en el Campo Lorán de la Plataforma Deltana

La ejecución de estas labores está a cargo de la empresa BP Exploration, en colaboración con UCC Oil and Gas Holding y XRG. Según información difundida por Venezolana de Televisión (VTV), los trabajos marinos se extenderán por 45 días continuos frente a las costas del país.

Durante este periodo, la tripulación se encargará de recolectar datos del fondo marino para determinar los puntos estratégicos donde se construirán las plataformas de producción y establecer la ruta de los tubos de transporte. Un equipo técnico del ministerio se encuentra a bordo para supervisar las actividades y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales e industriales vigentes.

El Campo Lorán, que posee importantes reservas energéticas en la zona fronteriza con Trinidad y Tobago, es clave para la estrategia nacional. El propósito principal es atender la demanda interna antes de considerar cualquier proyecto de exportación de gas natural.