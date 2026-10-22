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Buque Fugro Brasilis inicia estudios en el Campo Lorán de la Plataforma Deltana

Desarrollo energético

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El buque de investigación marina M.V. Fugro Brasilis arribó a aguas venezolanas para dar inicio a la segunda fase de estudios técnicos en el Campo Lorán, situado en la Plataforma Deltana. Esta operación forma parte de los proyectos de desarrollo gasífero impulsados por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

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La ejecución de estas labores está a cargo de la empresa BP Exploration, en colaboración con UCC Oil and Gas Holding y XRG. Según información difundida por Venezolana de Televisión (VTV), los trabajos marinos se extenderán por 45 días continuos frente a las costas del país.

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Durante este periodo, la tripulación se encargará de recolectar datos del fondo marino para determinar los puntos estratégicos donde se construirán las plataformas de producción y establecer la ruta de los tubos de transporte. Un equipo técnico del ministerio se encuentra a bordo para supervisar las actividades y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales e industriales vigentes.

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El Campo Lorán, que posee importantes reservas energéticas en la zona fronteriza con Trinidad y Tobago, es clave para la estrategia nacional. El propósito principal es atender la demanda interna antes de considerar cualquier proyecto de exportación de gas natural.

Con información de noticiascol.com

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