Jorge Rodríguez anuncia que el cuarto ciclo de diálogo iniciará a mediados de noviembre

Este anuncio se produce tras la culminación del tercer ciclo de negociaciones, el cual cerró el pasado miércoles 21 de octubre. En esa instancia, ambas delegaciones acordaron avanzar en la revisión de diversas normativas, tales como la Ley de Partidos Políticos, las regulaciones sobre reuniones públicas y manifestaciones, y las disposiciones relativas a las inhabilitaciones en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, se estableció el planteamiento para revisar la ley Simón Bolívar y la tipificación del terrorismo dentro de las leyes contra la delincuencia organizada. En materia económica y humanitaria, los representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del gobierno conformaron una comisión paritaria. El objetivo de este grupo es gestionar ante el Reino Unido la recuperación de oro depositado en el Banco de Inglaterra, con el fin de destinar esos recursos a la atención de los afectados por los sismos del 24 de junio y a la recuperación de los servicios públicos en el país.