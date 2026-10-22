El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el cuarto ciclo de diálogo entre el gobierno y la oposición está previsto para mediados de noviembre. Durante una rueda de prensa, el parlamentario precisó que las sesiones de trabajo se desarrollarían entre el 11 y el 15 de dicho mes.
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Política
Jorge Rodríguez anuncia que el cuarto ciclo de diálogo iniciará a mediados de noviembre
Proceso de negociación
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